

آلاء خليفة



أعلنت القائمة بأعمال مساعد نائب مدير الجامعة لشؤون هيئة التدريس والعلاقات الثقافية بجامعة الكويت د.مشاعل الحملي أنه قد تم تحديث قائمة الجامعات المعتمدة للابتعاث. وأضافت الحملي أنه تقرر إضافة الجامعات المعتمدة للابتعاث والواردة من جميع الكليات في إعلان البعثات للعام الجامعي 2023/2022 وبما لا يتعارض مع الجامعات المعتمدة لدى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، الخاص بإعلان وظيفة معيد بعثة للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه، والمقرر أن ينتهي بتاريخ 6 أبريل 2023، متمنية التوفيق للجميع.