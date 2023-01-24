

عبدالكريم العبدالله



أكدت الوكيلة المساعدة لشؤون الصحة العامة والوكيلة المساعدة لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة بالإنابة د.بثينة المضف وجود تنسيق بين الوزارة والجمعية الصيدلية لتحديث قانون تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية بهدف الارتقاء بالمهنة وتمكين الصيدلي الكويتي.



جاء هذا في كلمة ألقتها المضف على هامش حفل التكريم الذي نظمته جمعية الصيدلية الكويتية للمشاركين في المؤتمرات العلمية. وأشادت د.المضف بالصيادلة المشاركين في المؤتمرات العلمية، والتي تعتبر إسهامات وتميزا في العلوم الصيدلانية بكل مجالاتها، لافتة الى التطلع الى المزيد من الرقي والتميز بالخدمات الصيدلانية وترجمة هذه المشاركات إلى التطبيق العملي لمزيد من فرص التحسين والتطوير للخدمات المقدمة، شاكرة في الوقت ذاته الجمعية الصيدلية الكويتية على جهودها الدؤوبة نحو التطوير المستمر للخدمات الصيدلانية.



بدوره، أكد رئيس الجمعية الصيدلية الكويتية الصيدلاني عبدالله عوض العنزي أن مشاركات الصيادلة في المؤتمرات العلمية تدعو للفخر والاعتزاز لما قدموه من أبحاث علمية متميزة ومحاضرات في مجال تخصصهم الصيدلاني لدعم المسيرة لتطوير مهنة الصيدلة.



وأفاد العنزي بأن مشاركات الصيادلة في المؤتمرات العلمية تبشر بمستقبل زاهر للمهنة، مبينا أن الجمعية الصيدلية الكويتية لن تدخر جهدا في دعم الصيادلة في مختلف المجالات بهدف الارتقاء وتطوير مهنة الصيدلة. بدوره، قال الأمين العام للجمعية الصيدلية الكويتية د.علي هادي إن الجمعية شاركت في مؤتمر «سيفا» في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 3-5 يناير 2023، حيث تناول المؤتمر دور الصيدلة في التنوع الاقتصادي ونقل التقنيات العلمية وتطور الأبحاث المخبرية في قطاع الصيدلة، علما أن المؤتمر شهد 9 جلسات علمية بأكثر من 90 متحدثا و10 ورش عمل، كما نظم مسابقات في المهارات الإكلينيكية لطلبة كليات الصيدلة.



وأشار إلى أن صيادلة الكويت شاركوا بأوراق بحثية في هذا المؤتمر، كما شارك فريق من طلبة كلية الصيدلة في جامعة الكويت ونال أحد المراكز العشرة الأولى من أصل 29 جامعة عربية مشاركة.



وأضاف أن الجمعية الصيدلية الكويتية شاركت أيضا في فعاليات الدورة الـ28 من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات 2023» حيث استقطب المؤتمر أكثر من 26 ألف زائر ومشارك من 82 دولة، وضم المؤتمر مشاركة 140 متحدثا وخبيرا ومتخصصا في مجال الصيدلة.