

ليلى الشافعي



أعلن أمين سر جمعية أبواب الخير للعمل الخيري والإنساني فهد العتيبي عن تشكيل مجلس إدارة الجمعية الأول، لافتا الى أن هذه الخطوة تأتي بعد إشهار الجمعية بقرار من وزارة الشؤون الاجتماعية بقرار 143/أ لسنة 2022.



وقال العتيبي إن الجمعية ستخصص مشاريعها في السنة الأولى لها للعمل داخل الكويت، وتأتي جهودها استكمالا لمسيرة عمل الجمعيات الخيرية في الكويت، مستمدين الغطاء القانوني من حكومة الكويت ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، مقدرين قيمة هذا الدعم الحكومي في بلد الإنسانية.



وجاء التشكيل على النحو التالي:



٭ عبدالله مهدي العجمي - رئيس مجلس الإدارة



٭ عبدالرحمن عثمان الخميس - نائب الرئيس



٭ فهد محيل العتيبي - أمين السر



٭ زيد جاسم العيناتي - أمين الصندوق



٭ أحمد سليمان المطوع - عضو مجلس الإدارة



٭ شاهر صالح العتيبي - عضو مجلس الإدارة



٭ يوسف ثابت الماجد - عضو مجلس الإدارة.