

وجه النائب د.حمد المطر سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان بشأن وجود شبهات الهدر وتبديد المال العام في العقود الاستشارية، ونص السؤال على ما يلي:



تضمن البند (ثانيا: ملاحظات عامة) من تقرير المكتب الفني بشأن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجود شبهات الهدر وتبديد المال العام في العقود الاستشارية تتمثل في: «قيام مركز التواصل الحكومي بالتعاقد مع إحدى الشركات بغرض تـوفـيـر اخـتـصاصييـن ومستشارين في مجال التواصل الاجتماعي بتكلفة بلغت نحو 1.5 مليون دينار دون تحقيق الهدف المنشود من العقد، إذ قدمت الشركة المعنية استراتيجية تحتوي على أفكار عامة ومختصرة عن كيفية إدارة حسابات مركز التواصل الحكومي»، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ هل أبرم التعاقد مع الشركة المعنية من خلال طرح مناقصة أو ممارسة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى بيان الشركات الأخرى التي تقدمت للمناقصة أو الممارسة نفسها.



2 ـ اسم الشركة المعنية التي أبرم التعاقد معها.



3 ـ تحديد الهدف من التعاقد.



4 ـ أسباب ومبررات التعاقد مع الشركة المعنية وخبراتها السابقة في المجال نفسه.



5 ـ التقرير الاستشاري الصادر عن الشركة المتعاقد معها.