

وجه النائب فارس العتيبي سؤالا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة مي البغلي بشأن صرف مبالغ لمدارس خاصة غير معتمدة للإعاقة الذهنية، ونص السؤال على ما يلي:



نظم القانون رقم 8 لسنة 2010 عمل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بغرض رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الخدمات المتكاملة لهم في العديد من المجالات، وتوفير التجهيزات اللازمة لضمان تمتعهم بحقوقهم المدنية والاجتماعية، ولكون بعض أعمال الهيئة قد شابها ملاحظات، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ هل صرفت الهيئة أي مبالغ لمدارس خاصة غير معتمدة للإعاقة الذهنية وذلك بالمخالفة للمادة (14-3) من القرار الإداري رقم 123 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنظيمية للخدمات التعليمية والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يقضي بأن المدارس الخاصة تقبل دمج جميع الإعاقات ما عدا الإعاقة الذهنية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بكشف بأسماء هذه المدارس والمبالغ المصروفة لها.



2 ـ هل صرفت الهيئة أي مبالغ على سبيل الدعم التعليمي للطلبة من ذوي الإعاقة النفسية لمدارس في التعليم الخاص غير مرخص لها فصول الإعاقة النفسية وذلك بالمخالفة للقرار رقم 123 لسنة 2019 الذي يقضي بعدم قبول أي طالب لا تتوافق إعاقته مع نوع الإعاقات المسموح للجهة استقبالها حسب تراخيصها؟



3 ـ ما نوع الدعم الذي تقدمه الهيئة للطلبة من ذوي الإعاقة النفسية، وهل هو تعليمي أم دمج؟