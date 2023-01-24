

وجه النائب عبدالله الأنبعي سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز، بشأن الطاقة الإنتاجية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، جاء في نصه:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما الطاقة الإنتاجية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي؟



2- ما إمكانية إيصال المياه لتخضير المناطق؟ وما الكميات التي تحول لمياه البحر بعد معالجتها؟



3- ما الخطة المستقبلية للاستفادة من مياه محطات المعالجة في جانب الاستفادة منها في ري المزروعات وزيادة المسطحات المائية في المناطق الصحراوية لرفع نسبة الرطوبة ونسبة التبخير في المناطق الجافة؟



4- هل جرى استغلال الدراكيل في تحويل مياه الأمطار والتصدي لمياه السيول وإعادة استغلالها في الري؟