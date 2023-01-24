

وجه النائب عبدالله فهاد سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض بشأن الشراكة بين الحكومة وشركة «غوغل كلاود العالمية»، نص على ما يلي:



أعلن مجلس الوزراء في بيانه حول انعقاد اجتماعه الأسبوعي يوم الاثنين 2023/1/9 عن أنه اطلع على الاتفاقية الإطارية للشراكة الاستراتيجية بين حكومة الكويت وشركة «غوغل كلاود العالمية» لدعم وتمكين التحول الرقمي الشامل في الجهات الحكومية والشركات الرئيسة المملوكة للكويت، وستمكن هذه الاتفاقية حكومة الكويت من الاستفادة من تكنولوجيا «غوغل كلاود» المبتكرة وخبرتها في تحليل البيانات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وغيرها من أجل تحقيق التحول الرقمي الذي هو من أهم أولويات حكومة الكويت للسنوات المقبلة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما الأسس القانونية التي اعتمدت لتوقيع الاتفاقية الإطارية، وما الجهة المخولة للتوقيع، وما الجهة المختصة بالتفاوض لإقرار بنودها والتزاماتها المالية، وهل تمت الاعتمادات المالية المخصصة لتنفيذها من الجهات الدستورية؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من الوثائق والمراسلات بين الجهات الحكومية قبل بداية الاتفاقية، وصورة ضوئية من هذه الاتفاقية وملحقاتها باللغتين العربية والانجليزية.



2 ـ «غوغل كلاود لميتد» شركة إيرلندية تخضع للقانون التجاري الأيرلندي، أسست في العام 2019 وتمارس الأعمال التجارية المتخصصة في التخزين السحابي، يرجى تزويدي بالدراسة الفنية المعتمدة لها وبمقارنتها مع الشركات الأخرى مثل أمازون AWS ومايكروسوفت Azure والصينية Alibaba Cgoud وIBM، مع تزويدي بحجم المبيعات السنوية لها مقارنة بالشركات المنافسة الأخرى المذكورة، وقائمة الملاك لشركة «غوغل كلاود لميتد»، وصورة ضوئية من ميزانيتها المعلنة لدى الجهات الرسمية في إيرلندا.



3 ـ لماذا اعتمد «غوغل كلاود» دون غيرها، وما المميزات الفنية التي اعتمدها الجهة صاحبة القرار، وما التقييم الفني للخدمات التي أهلتها للتنفيذ؟



4 ـ هل الخدمات السحابية التي تعتزم الجهات الحكومية استخدامها ستكون متطابقة 100% للبرامج والتطبيقات التي تعمل بها الكويت خصوصا تلك التي تقدمها شركات ليس لها اتفاقيات مع «غوغل كلاود» مثل تطبيقات Oracle أو أي تطبيقات أخرى؟



5 ـ هل هناك خدمات وبرامج تستخدم في الكويت لا تتطابق مع المواصفات الفنية التي تقدمها «غوغل كلاود»، وما خطة متخذ قرار التوقيع للاتفاقية تجاه هذه البرامج واستضافتها، وهل ستتحمل الدولة تكاليف إعادة التطوير، وما الميزانيات المتوقعة لذلك؟



6 ـ ما الالتزامات المالية المترتبة على هذه الاتفاقية من جهة الكويت؟ مع تزويدي بالمقارنة بالالتزامات التي صرفت خلال السنوات السبع الأخيرة لمثل هذه الخدمات من جميع المؤسسات والجهات الحكومية.



7 ـ ما الالتزامات تجاه «غوغل كلاود» في تشغيل الطاقات الكويتية، وما حجم الوظائف التي سيشغلها الكويتيون فيها، وما الالتزامات في توظيف الكويتيين عموما في غوغل بعد الشراكة الاستراتيجية؟ مع تزويدي بهذه الالتزامات وفقا للاتفاقية والمراسلات المعتمدة.



8 ـ حسب علمي أن الاتفاقية مدتها سبع سنوات، يرجى إفادتي أين ستؤول الأصول والمباني والبرامج.. إلخ التي أنشئت على إثر الاتفاقية، وما القواعد القانونية التي بنيت عليها الاتفاقية للتخارج والإلغاء؟



9 ـ ما الدراسة الفنية التي اعتمدت للاتجاه بتأجير هذه الخدمات ووعد الاتجاه إلى إنشاء مركز سحابي وطني كويتي مشابه؟



10 ـ هل تقدمت أي شركات منافسة لـ «غوغل كلاود» بعرض اتفاقية بديلة تعتمد على «الدفع مقابل الاستخدام»؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فلماذا لم تدرس هذه العروض؟



11 ـ ما الشركة المحلية التي ستؤدي دور الممثل لـ «غوغل كلاود» لبيع خدماتها، وما نسبة أرباحها لهذا التمثيل، ولماذا لا تقدم الخدمات بشكل مباشر من دون أي وسيط لمنع زيادة التكاليف على الدولة، إذا لم يكن هناك وقت توقيع الاتفاقية أي وكيل محلي معتمد؟