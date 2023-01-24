

يشارك الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» علي بن سبت في فعاليات منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للطاقة والاستدامة، المنعقد خلال الفترة من 22-24 يناير 2023 في المنامة بمملكة البحرين، برعاية د.محمد مبارك بن دينه، تحت شعار «نزع الكربون في صناعة التكرير والبتروكيماويات»، وذلك بحضور أكثر من 400 مشارك من مختلف دول العالم، والعديد من شركات النفط العربية والعالمية.



وقد رافق الأمين العام، مدير إدارة الشؤون الفنية عماد مكي، لحضور فعاليات المنتدى الذي تناول العديد من المحاور من أهمها: تطورات أسواق الطاقة وعلاقتها بالحاجة إلى ابتكار تقنيات جديدة لمستقبل خال من الكربون، ودور تطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة في خارطة طريق نزع الكربون للمنشآت الصناعية، ومستقبل مصافي تكرير النفط في ضوء التحول إلى الطاقات المتجددة، ومكانة الهيدروجين الأخضر والوقود الحيوي في مزيج الطاقة المستقبلي.