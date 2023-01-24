قال العضو المنتدب السابق للهيئة العامة للاستثمار فاروق بستكي إن سعر برميل النفط المتوقع خلال السنوات الـ 5 القادمة سيكون بين 50 و60 دولارا، ما يتوقع معه أن تسجل معه ميزانية الكويت عجزا يتراوح بين 8 و9 مليارات دينار سنويا، وأوضح بستكي أنه في حال تحققت تلك التوقعات، فإن الحل سيكون في اللجوء إلى السحب من احتياطي الأجيال المقبلة، لاسيما بعد نفاد الاحتياطي العام للدولة خلال السنوات الأخيرة. ولفت إلى أن المالية العامة للدولة سجلت عجوزات بلغت خلال السنوات الـ 8 الماضية مجتمعة نحو 41.7 مليار دينار (137 مليار دولار)، وهي العجوزات التي تم سدادها من خلال صندوق الاحتياطي العام حتى استنفدت سيولته بالكامل، ناهيك عن أن 90% من ميزانية الكويت تعتمد وبشكل مباشر على النفط، ما يجعلها خاضعة لتقلبات أسعاره، مستشهدا بأن العجز المقدر لميزانية العام 2022/2021 كان 12.1 مليار دينار، في حين أن الحساب الختامي أظهر أن العجز 3 مليارات دينار فقط، بفضل ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب الروسية - الأوكرانية لمستويات كبيرة، لا بسبب تنويع الاستثمارات أو اتخاذ قرارات حصيفة.