

أبرمت Ooredoo الكويت اتفاقية شراكة مع إريكسون، لتنفيذ نظام إريكسون للفوترة عبر شبكتها، وقد مكن تحديث نظام الفوترة من تطوير تقنيات الجيل الخامس عبر شبكة Ooredoo الكويت ودعم تطوير استراتيجيات تسويق تنافسية لمجموعة متنوعة من منتجات الجيل الخامس.



وكان نظام إريكسون للفوترة قد ساهم في تحسين تجارب عملاء Ooredoo الكويت بشكل كبير، وأدى إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية للشركة مما نتج عنه تحسنا في قدرة الوصول إلى النقد (L2C)، ونظرا لأن نظام الفوترة هذا ينفذ سياسة أمن معلومات مع إدارة مركزية للهوية (IDM) وبروتوكول أمان طبقة النقل، فإنه يوفر أفضل مستويات الأمان لعملية الفوترة بما يتماشى مع سياسة الأمن التي تتبعها Ooredoo الكويت.



هذا، ويتيح نظام إريكسون للفوترة لشركة Ooredoo الكويت طريقة منخفضة المخاطر وعالية المكاسب لتحصيل وتأمين تدفقات الإيرادات، والاستفادة من إمكانات الأعمال سواء في خدمات الاتصالات التقليدية أو الخدمات الرقمية، مثل الجيل الخامس وإنترنت الأشياء، كما يساهم في دعم Ooredoo الكويت لخفض التكلفة الإجمالية للملكية من خلال تحسين أداء النظام لزيادة مستويات الاكتفاء الذاتي.



وفي تعليقها على تطبيق هذا النظام، قالت دينا صبح مدير إدارة قدرات التكنولوجيا في Ooredoo الكويت: لقد لمسنا بالفعل ما يمكن لنظام إريكسون للفوترة أن يقدمه لنا من قدرات فوترة مرنة في الوقت الفعلي تساهم في توفير تجارب محسنة لقاعدة مشتركينا. وقد أدى تطوير نظامنا الخاص بالفوترة إلى تحسينات كبيرة في شبكتنا، ساهمت بدعم طموحاتنا في تعزيز ابتكارات الجيل الخامس، وساعدتنا على تسريع رحلة التحول الرقمي في البلاد.



من جانبه، قال كيفن مورفي، نائب الرئيس ورئيس وحدة العملاء في منطقة شمال الشرق الأوسط ووحدة العملاء العالمية لمجموعة Ooredoo في شركة إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا: يتمتع نظام إريكسون للفوترة بقدرة كبيرة على الاندماج بشكل ممتاز في بيئات تقنية المعلومات المعقدة، ولذلك فهو يضمن تكاملا سلسا للمنتجات والمنصات مع المكونات الموجودة حاليا على شبكة Ooredoo الكويت. ونحن سعداء للغاية بقدرة نظامنا الخاص بالفوترة على دعم Ooredoo الكويت في تطوير بنيتها التحتية لتحقيق وتأمين تدفقات إيرادات جديدة، والاستفادة من فرص أعمال من خدمات الاتصالات التقليدية وكذلك الخدمات الرقمية مثل الجيل الخامس وإنترنت الأشياء.



ويعد نظام إريكسون للفوترة جزءا من مجموعة أنظمة دعم الأعمال الرقمية (BSS) من إريكسون، والمصممة لدعم العمليات التجارية التي تركز على العملاء والمشاركة الرقمية، مما يتيح للمشغلين إطلاق تجارب عملاء محسنة ودعم نماذج أعمال جديدة لابتكارات حالية أو مستقبلية.