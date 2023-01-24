أعلن البنك الأهلي المتحد عن إطلاق حملته الترويجية والتسويقية لزيادة وعي الشركات بالمزايا التي تقدمها بوابة B2B لإدارة النقد للشركات والتي تمثل أبعادا مصرفية رقمية جديدة، ويحقق المتطلبات الحالية والمستقبلية للنمو المتسارع لقطاع الشركات، وذلك بما يتناسب مع مكانة البنك الرائدة في تطبيق أحدث الخدمات الرقمية المتطورة لتحقيق أفضل منفعة لعملائه. وركزت الحملة على نجاح B2B من البنك الأهلي المتحد في توفير العديد من الحلول المتكاملة التي تشمل إتمام مختلف العمليات البنكية الكترونيا والتي تشمل الربط الالكتروني مع النظام المحاسبي للشركات، الاطلاع على الحسابات، التحويلات البنكية للمستفيدين في البنوك المحلية والخارجية، تحويل الرواتب والمستحقات الدورية، تتبع التحويلات وطباعة الـ Swift ومختلف الاشعارات، ودفع الفواتير بمختلف أنواعها، الحصول على كشوف الحسابات للشركات التابعة والزميلة وكذلك كشوف الحسابات الخاصة بنقاط البيع وبوابة البيع الالكتروني، والحصول على التقارير المجمعة بالاضافة الى بعض الطلبات والخدمات البنكية الإلكترونية والتي تتضمن اصدار: دفاتر الشيكات، شيكات مصرفية بمختلف أنواعها، شهادات تدقيق الحسابات، وفتح حسابات إضافية، فتح/تجديد ودائع، بالاضافة الى التواصل مع مسؤول الحساب الكترونيا الى جانب العديد من الخدمات البنكية الإلكترونية الأخرى والتي تهدف إلى توفير الوقت وسهولة إجراء الخدمات البنكية المختلفة لقطاع الشركات. وفي تعليقه على إطلاق هذه الحملة، أفاد مساعد مدير عام إدارة التعاملات المصرفية في البنك الأهلي المتحد علي النقي: تأتي هذه الحملة تماشيا مع التزام البنك بدعم جميع الشركات العاملة في الكويت بما فيها الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بالإضافة إلى شركات المجاميع الكبرى من خلال تقديم بوابة B2B بما تمثله من حلول مصرفية رقمية مبتكرة يمكنها تحسين التجربة المصرفية للعملاء.



من جانبه، قال رئيس وحدة إدارة النقد، والمؤسسات المالية غير المصرفية في البنك الأهلي المتحد ناصر الكاظمي: تمتاز الحلول المصرفية التي يقدمها البنك بالمرونة والكفاءة والفاعلية التشغيلية بشكل يلبي متطلبات عملائه من قطاع الشركات والمتعلقة بالمعاملات المصرفية الخاصة بهم ويسهم في جعل التعاملات المصرفية للشركات أسهل وأسرع، مستندا إلى خبرته العريقة في هذا المجال.