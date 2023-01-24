البنك ملتزم بمساعدة العملاء في مراقبة ميزانياتهم ولتشجيعهم على الادخار والتوفير



أعلن بنك برقان عن إعادة تطوير وتجديد ميزة الإدارة المالية الشخصية المتوافرة لعملائه من مستخدمي تطبيق برقان للهاتف المحمول تحت اسم «إدارة المصاريف»، بهدف مساعدتهم على وضع خطط مالية واضحة للسنة الجديدة وتحقيق أهدافهم. وذلك تماشيا مع استراتيجية البنك الهادفة إلى تمكين العملاء من الوصول بشكل أكثر ذكاء وسهولة إلى تفاصيل عمليات إنفاقهم وإدارة ميزانياتهم وتنظيمها وتحليلها في أي مكان وزمان.



وتأتي هذه الخطوة المتقدمة من بنك برقان في انطلاقة السنة الجديدة، ما يمنح العملاء ميزة التمتع ببداية سنة مصرفية أكثر تنظيما، إذ تمكنهم خدمة «إدارة المصاريف» من إمكانية متابعة معدلات إنفاقهم والاطلاع على أدق التفاصيل، وهذا من شأنه مساعدتهم في إدارة أموالهم ونفقاتهم بشكل أفضل إضافة إلى تشجيعهم على التوفير والبدء بالادخار للمستقبل.



ومن خلال هذه الخدمة يمكن لعملاء برقان إنشاء ميزانية شهرية مدروسة قائمة على أساس احتياجاتهم، إضافة إلى تسلم تقارير دقيقة حول مصاريفهم بسرعة وسهولة عبر التطبيق، وبذلك يمكنهم تحديد أهدافهم المالية المستقبلية والتخطيط لها بشكل أفضل.



وفي هذا الصدد، أكد دنيز جنكيز رئيس إدارة الخدمات المصرفية الرقمية للمجموعة في بنك برقان أن هذه الخدمة سوف تعود بنتائج إيجابية على أداء العملاء المالي، إذ قال: لقد عملنا على اتخاذ هذه الخطوة بناء على مجموعة من المؤشرات والدلائل على حاجة العملاء إلى ميزة مصرفية تساعدهم في إدارة معدلات إنفاقهم وتشجعهم على الادخار والتوفير.



وأضاف: إن خدمة إدارة المصاريف تعتبر قيمة مضافة في مسيرة التحول الرقمي والخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية المتخصصة، كما انها مصممة لتمكين عملائنا من اتخاذ قرارات مالية سليمة والتحكم في مصاريفهم أكثر للتخطيط لمستقبلهم المالي بشكل أفضل.



وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان لا يوفر جهدا في تقديم كل الحلول المصرفية الرقمية المصممة لتلبية احتياجات العملاء من مختلف الشرائح ومساعدتهم على الاستثمار من أجل مستقبل أفضل، كما يعمل البنك بشكل متواصل على تلبية احتياجات العملاء المالية بشكل مميز حيث انه يواكب تطلعاتهم ويناسب أسلوب حياتهم.