أطلق بنك الكويت الدولي (KIB) برنامجه الشامل الرقمي والجديد كليا، «مكافآت KIB»، والذي يعد الأقوى من نوعه في الكويت، حيث يمكن العملاء من تجميع نقاط المكافآت مع كل معاملة بنكية. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية البنك الشاملة لتقديم أقوى البرامج والحلول المصرفية الرقمية في الكويت، الغنية بالمزايا المتكاملة والحصرية.



ويقدم البرنامج الرقمي مزايا وخدمات تختلف عن جميع برامج المكافآت المصرفية الأخرى، وهو متاح على مدار العام ومن خلال عدد من الخدمات، مما يوفر للعملاء المؤهلين كسب «نقاط KIB» التي يمكن استبدالها بمنتجات وخدمات قيمة متنوعة.



وتعليقا على إطلاق برنامج الولاء الجديد، قال محمد الشريف، مدير عام إدارة التحول الرقمي والابتكار في البنك: انطلاقا من فهم البنك العميق لقاعدة عملائه عقد «KIB» شراكة مع العديد من العلامات التجارية والشركات ومقدمي الخدمات في قطاعات متعددة، مما يسمح لعملاء برنامج «مكافآت KIB»، باستبدال نقاطهم لشراء ما يرغبون فيه، بدءا من تذاكر الطيران وحجز الفنادق، والإلكترونيات ومنتجات العلامات التجارية المتميزة، بالإضافة إلى بطاقات الهدايا والقسائم الإلكترونية بطريقة رقمية مبسطة.



وأشار الى أنه يتعين على العملاء الراغبين في الاستفادة من برنامج «مكافآت KIB»، أن يكونوا مسجلين في الخدمات المصرفية الرقمية عبر الإنترنت أو تطبيق KIB موبايل، وعلى العملاء المؤهلين التسجيل في البرنامج مجانا من خلال اختيار صفحة مكافآت KIB على التطبيق أو الموقع الإلكتروني، حيث ستتم ترجمة جميع المعاملات المصرفية المؤهلة، والمدرجة في صفحة «كسب النقاط» وتحويلها إلى نقاط KIB، ومن ثم يتم إيداعها في حساب العميل بداية كل شهر، علما أن النقاط المكتسبة صالحة لمدة 12 شهرا من تاريخ إيداعها، كما يمكن من خلال صفحة «المكافآت» مراجعة وإدارة رصيدهم من النقاط المستحقة والمستخدمة.