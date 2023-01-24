أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي في بيان أن قواتها ألقت القبض على اثنين من عناصر تنظيم «داعش» خلال هجوم جوي وبري في شرق دير الزور شرق سورية.



وقال الكولونيل جو بوتشينو المتحدث باسم القيادة المركزية إن الهجوم وقع السبت، مضيفا أن أحد المدنيين أصيب «بجروح طفيفة» أثناء الهجوم وعولج في منشأة طبية قريبة قبل أن يطلق سراحه ليعود لأسرته.



وأشارت القيادة المركزية إلى وجود «قوات شريكة»، وهو تعبير استخدمته في الماضي للإشارة إلى قوات سوريا الديموقراطية «قسد» الكردية التي تدعمها واشنطن.



وقالت الإدارة المركزية الأميركية (سينتكوم) في تغريدة عبر «تويتر»، إن القوات الأميركية نفذت غارة عبر طائرة مروحية بالتزامن مع هجوم بري من جانب ميليشيا «قسد»، دون تحديد المنطقة الجغرافية بدقة.



وقبل إعلان التحالف افادت شبكة «نهر ميديا» المحلية بتنفيذ قوات التحالف الدولي عملية انزال على أطراف بلدة الشحيل من جهة قرية الرز شرقي دير الزور، استهدف مجموعة منازل تعود ملكيتها لإحدى عائلات المدينة



وذكر التحالف أن القوات المهاجمة تمكنت من القبض على قياديين، هما عبدالله حامد مصلح المداد الملقب بـ «أبو حمزة السوري»، وهو متهم بتسيير أعمال التنظيم، وحسام حميد المصلح المداد، وهو لوجستي في التنظيم.



ونقل موقع «عنب بلدي» عن مصدر في المنطقة أن الهجوم استهدف ثلاثة أشخاص وفي حين اعتقل اثنان منهم تمكن الثالث من الهرب خلال الاشتباك، وهو هشام المصلح المقرب من صباحي إبراهيم المصلح، الذي قتل بغارة جوية للتحالف الدولي في أكتوبر الماضي بمدينة رأس العين.