ما «الأساس المهم» عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن؟



وجد فريق بحثي بجامعة جونز هوبكنز أن توقيت الوجبات لا علاقة له بكمية الوزن التي يفقدها الشخص بمرور الوقت. وبدلا من ذلك، فإن تناول وجبات أصغر تحتوي على سعرات حرارية أقل هو المفتاح للتخلص من أرطال الوزن. واتخذ الصيام المتقطع، عندما يأكل الشخص فقط في فترات من ثماني أو عشر ساعات على مدار اليوم، اتجاها متزايدا في السنوات الأخيرة.



وفي حين أنه يمكن أن يساعد الشخص في السيطرة على الرغبة الشديدة في تناول الطعام وتقليل استهلاك السعرات الحرارية، فإن حساب السعرات الحرارية الأساسي فقط هو أساس الفعالية. وجمع الباحثون - الذين نشروا نتائجهم في مجلة جمعية القلب الأميركية - بيانات من 550 بالغا في ماريلاند وبنسلفانيا.



وبعد ستة أشهر من جمع البيانات، نظر الباحثون في عدد السعرات الحرارية التي يأكلها الشخص كل يوم ومقدار الوقت الذي استغرقه بين كل وجبة ووجبة. كما أبلغ المشاركون بانتظام عن وزنهم. ووجد الباحثون أن حساب السعرات الحرارية كان العامل الوحيد المهم عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن. وحتى عندما ينتظر الشخص فترة طويلة بين الوجبات أو لا يأكل لبضع ساعات قبل النوم، لم يكن هناك أي تأثير على فقدان الوزن أكثر من تناول السعرات الحرارية. وكان لدى المشاركين في جميع مجموعات الوزن الثلاث حوالي 11 ساعة و30 دقيقة يوميا بين وجبتهم الأولى والأخيرة.



وجاء في استنتاج الدراسة: «نتائجنا لا تدعم استخدام الأكل المحدود زمنيا كاستراتيجية لفقدان الوزن على المدى الطويل في عموم السكان». وتم الاتفاق منذ فترة طويلة على أن فقدان الوزن يتم تحديده من خلال تناول السعرات الحرارية، حيث إن الشخص الذي يحرق سعرات حرارية أكثر مما يأكل يفقد الوزن. ويحرق الجسم السعرات الحرارية كطاقة طوال اليوم. ويعتقد أن كل رطل على جسم الإنسان يشكل نحو 3500 سعرة حرارية من الطاقة.



وعندما يكون لدى الشخص فائض من السعرات الحرارية، يتم تخزين الطاقة الإضافية على شكل دهون أو عضلات - ما يؤدي إلى زيادة الوزن. ويؤدي نقص السعرات الحرارية إلى فقدان الوزن، حيث يقوم الإنسان بإفراز الدهون من الجسم. ويقول أنصار الصيام المتقطع إنه يمكن أن يضبط التمثيل الغذائي للشخص لحرق المزيد من السعرات الحرارية كل يوم، ما يساعد على فقدان الوزن.

المصدر: «ديلي ميل»