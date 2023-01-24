أعربت وكالة الفضاء الأوروبية (إيسا) عن قلقها بشأن حالة صواريخها الناقلة بعد فشل إطلاق صاروخ «فيجا-سي» في ديسمبر الماضي.



قال رئيس وكالة الفضاء الأوروبية جوزيف أشباخر إنه يتوقع تقريرا من لجنة تحقيق في فشل الصواريخ بحلول منتصف فبراير.



وستقدم اللجنة مقترحات حول كيفية المضي قدما.



وقال أشباخر، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، «أعتقد أننا يجب أن نتخذ تدابير قوية نسبيا فيما يتعلق بمراقبة الجودة».



كما أشار إلى عمليتي إطلاق فاشلتين للصاروخ «فيجا».



وقال أشباخر إن ضمان نجاح إطلاق صاروخ «فيجا-سي» يعد أولوية قصوى.



وقالت وكالة الفضاء الأوروبية لوكالة الأنباء الألمانية إن قطاع منصات الإطلاق الأوروبية «يمر بأزمة خطيرة».



وأوضحت الوكالة الفضائية أن المشاكل بدأت منذ حوالي عام عندما قررت روسيا سحب صواريخها من طراز «سويوز» من ميناء الفضاء الأوروبي في كورو بجويانا الفرنسية.



وقال أشباخر «من الواضح أن علينا استعادة وصول الأوروبيين إلى الفضاء باستخدام آريان 6».



وعلى الرغم من هذه المشاكل، أكدت وكالة الفضاء الأوروبية أن وصول الأوروبيين إلى الفضاء «ليس في خطر».



وتعتمد وكالة الفضاء الأوروبية على صواريخ «فيجا-سي» و«أريان 6» لجعل رحلات الفضاء الأوروبية أكثر تنافسية.