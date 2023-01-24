أعلنت وزارة حقوق الإنسان بموريتانيا، أمس الإثنين، فتح تحقيق وإرسال بعثة لتقصي الحقائق إثر شكوى تقدمت بها منظمة حقوقية غير حكومية تتعلق بوجود «حالة استرقاق مزعومة في مدينة أفديرك شمال البلاد».



وقالت الوزارة، في بيان أصدرته أمس، إنها تسعى بجد مع شركائها إلى إنفاذ التشريعات المعمول بها في هذا المجال ضمن المهام الموكلة إليها في مجال متابعة قضايا انتهاك حقوق الإنسان بشكل عام والاسترقاق بشكل خاص.



وأوضحت الوزارة أنها أرسلت بعثة توثيق ومتابعة للاطلاع عن كثب على حيثيات القضية وتحديد أوجه المساعدة، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الضحية المزعومة. ودعت الجميع إلى احترام مقتضيات الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف موريتانيا، وكذلك الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان وبمحاربة الممارسات الاسترقاقية.