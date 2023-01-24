منصور السلطان



أحيلت فتاة في العقد الثالث من عمرها الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ضبطها نائمة بسيارة بأحد المواقف على شاطئ الخليج وهي بحالة غير طبيعية وبحوزتها مواد مخدرة وأدوات تعاط.



وفي التفاصيل، ان بلاغا ورد مساء اول من امس لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوجود فتاة غائبة عن الوعي داخل سيارة متوقفة على شاطئ بحر شرق، وعلى الفور توجه رجال دوريات إسناد مديرية أمن العاصمة لموقع البلاغ، حيث تبين ان الفتاة نائمة بعد تعاطيها مواد مخدرة، فتم إنزالها من السيارة حيث عثر بحوزتها على مواد مخدرة وأدوات تعاط وسلاح أبيض «ساطور».