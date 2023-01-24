أقيمت مراسم وداع للمغنية ليزا ماري بريسلي في دارة والدها «ملك» الروك أند رول إلفيس في غريسلاند بولاية تينيسي، حيث تجمع مئات المعجبين والمقربين الأحد تكريما لها.



ومنذ الفجر، اصطف المشاركون في طوابير طويلة للمشاركة في هذه المراسم الوداعية في ممفيس، حاملين بأيديهم الزهور وصور المغنية التي توفيت في 12 يناير عن 54 عاما.



وتنتهي المراسم بمسيرة إلى «ميديتيشن غاردن» («حديقة التأمل») في غريسلاند، حيث مدافن إلفيس بريسلي وأفراد من عائلته انضمت إليهم أخيرا ليزا ماري، ابنته الوحيدة من الممثلة بريسيلا بريسلي.



وقد توفيت المغنية بعيد إدخالها إلى المستشفى في كاليفورنيا بحال طارئة إثر نوبة قلبية.



وكان لليزا ماريا بريسلي خلال حياتها أربعة أزواج، بينهم نيكولاس كايج ومايكل جاكسون، ولها أربعة أبناء. وأصدرت خلال مسيرتها ثلاثة ألبومات، من دون أن تحقق نجاح والدها إلفيس، أحد أشهر الفنانين على الإطلاق.