عبدالعزيز الفضلي

أصدر وكيل وزارة التربية بالتكليف فيصل المقصيد، تعميماً لقطاعات الوزارة المختلفة تلقت "الأنباء" نسخة منه، يؤكد فيه على ضرورة الالتزام باشتراطات وإجراءات الأمن والسلامة .

ودعا المقصيد الإيـعـاز لجـميـع مـوظفي القطاعـات بـالالتزام التام بكافة إجـراءات الأمـن والسلامة وتعليمات الإدارة العامـة للإطفـاء بخصـوص الوقايـة مـن أي عناصـر ومـســـببات إشعال الحرائق وهي كالتالي على سبيل المثال وليس الحصر:

1- عدم التدخين في المبنى منعا تاما .

2- عدم استخدام البخور والشموع داخل مكاتب الموظفين .

3- ممنوع منعا باتا استخدام الدفايات في مكاتب الموظفين المغلقة او المفتوحة .

هـذا وسـوف يـتم في نهاية الأسبوع إزالة جميع المخالفات الخاصة بالشموع والـدفايات عـن طـريـق ممثلي إدارة المبنى ودون تحمل أي المسؤولية تجاه ذلك .