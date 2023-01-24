استنكر عدد من نواب مجلس الأمة بشدة حرق نسخة من المصحف الشريف في دولة السويد.

وأصدر 41 نائباً بيانا جاء فيه ما يلي:

ندين ونستنكر بشدة نحن أعضاء مجلس الأمة حرق نسخة من المصحف الشريف بالسويد في مشهد متكرر يدل على الإساءة المتكررة والمتعددة للمقدسات الإسلامية ومخالفة صارخة للحقوق والمبادئ والمواثيق الدولية واستفزاز مشاعر المسلمين حول العالم.

كما نعرب عن إدانتنا لموقف الحكومة السويدية بالسماح بهذا العمل الإجرامي، ونناشد البرلمانيين في العالم استنكار هذا العمل الهمجي، وندعوهم جميعا لمقاطعة السويد وكل دولة لا تحترم ثوابت الأمة الإسلامية.

ونؤكد على أن مثل هذه التصرفات لن تنال أبدا من حرمة المصحف الشريف في قلب كل إنسان متحضر وسوف يظل القرآن كتابا هاديا للإنسانية وموجها لقيم الخير والحق.