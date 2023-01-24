عبدالعزيز الفضلي

في حادثة قد تكون غريبة وغير مسبوقة ان يقوم موظف باسترداد المبالغ التي صرفت له بالخطأ الى وزارته.

هذا ما قام به معلم التربية الاسلامية غنام الحسيني، قبل قلي، بمراجعة وزارة التربية لتسليم راتبين صرفوا له بعد تقديم استقالته .

وقال الحسيني في تصريح خاص ل "الأنباء" انه استقال بتاريخ 2 اكتوبر 2022 ، مشيراً الى ان وزارة التربية استمرت في صرف الراتب الشهري وقمت بإبلاغ الوزارة بذلك مطالباً بايقافه خاصة وان المبلغ الذي معه الآن وصل إلى الفين و 400 و47 دينار و50 فلساً .

واضاف انه بعد مراجعات شبه يومية تم ايقاف الراتب بعدما تم صرفه لمدة شهرين، منوهاً الى ان مؤسسة التأمينات الاجتماعية خصموا الاستقطاع الشهري 138 دينارا وكذلك بنك التسليف ايضاً استقطع قرض الزواج لمدة شهرين .

وطالب الحسيني وزارة التربية في التجاوب معه واستلام المبلغ لإبراء ذمته خاصة وان ذلك يعتبر مال عام وليس لي حق التصرف فيه، لافتاً الى انه بعد مماطلة الوزارة في عملية استلام المبلغ فانه سيضطر في التوجه الى الجهات المختصة لتسليم المبلغ .