طالب رئيس نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية نادر الحربي، مؤسسة البترول الكويتية بإعادة النظر في اختبارات الدبلوم أو إلغائها فورا .

ووصف الحربي في تصريح صحافي، اختبارات الدبلوم بأنها " تعجيزية " ولا يمكن أن يجتازها احد بسبب صعوبتها وعدم معقوليتها مع انه لا مجال لهم إلا ⁧‫العمل في القطاع النفطي‬⁩ نظرا لتخصصاتهم .

وشدد الحربي على ان هناك انتقائية واضحة في التخصصات حيث يتم فتح بعضها ورفض بعضها، ‏واصفا ما يحدث بأنه ظلم واضح يتعرض له حملة دبلوم النفط‬⁩ .

واعتبر الحربي ان ما يحدث هو سيناريو متكرر سبق وحذرنا من خطورته بالتشدد في اختبارات حملة الدبلوم وحتى الكوادر الوطنية من المهندسين الحاصلين على أعلى الشهادات من أرقى الجامعات العالمية وهو أمر لا يمكن القبول به باستبعاد أبناء الكويت من التعيين في القطاع النفطي بسبب اختبارات تعجيزية .

وتساءل الحربي: لمصلحة من يتم استعباد الكوادر الوطنية من التعيين في أهم قطاعات الدولة ومصدر الدخل الوطني الاول خاصة في ظل وجود العديد من الشواغر ؟!!.

وختم الحربي تصريحاته بالتأكيد على ان نقابة ناقلات النفط الكويتية ومعها مختلف النقابات النفطية واتحاد عمال البترول لن تقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الظلم الواضح لأبناء الكويت وسيتم التحرك قريبا إن لم يتم حل هذا الأمر وتنتهي تلك المعاناة ويتم تصحيح الأوضاع في هذا القطاع بإعطاء أبناء الكويت الفرصة الكاملة للعمل والانتاج والحفاظ على مصدر دخلنا الوطني الأول .