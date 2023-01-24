عاطف رمضان

قال نائب المدير العام لشؤون التنفيذ بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية م. راشد العنزي، انه تم إطلاق التيار الكهربائي بمحطة التحويل الرئيسية (C) جهد 132 ك.ف وتشغيل 23 محطة فرعية المغذية لـ 871 قسيمة سكنية جديدة بمشروع جنوب عبدالله المبارك وتسليمها لوزارة الكهرباء والماء قبل الانتهاء من الموعد التعاقدي .

واكد العنزي في بيان صحافي، انه يأتي ذلك العمل تماشيا مع خطة المؤسسة في إيصال التيار للمشاريع القائمة وقسائم المواطنين، وبجهد مضاعف وتنسيق مستمر مع وزارة الكهرباء والماء لإطلاق التيار الكهربائي للقسائم توفيرا للوقت والجهد على المواطنين قاطنيها .

واشار الى ان المؤسسة سوف تستكمل الانتهاء من تشغيل 47 محطة فرعي بمشتملاتها والتي تغذي 1673 قسيمة تزامناً مع إيصال التيار الكهربائي من قبل وزارة الكهرباء والماء لمحطتي التحويل الرئيسيتين (A&D) وإنهاء أعمال المحطات المتبقية قبل موعدها التعاقدي بتاريخ 14 يونيو 2023 .

وثمن العنزي جهود المختصين بوزارة الكهرباء والتعاون المميز الذي أبدوه مع إخوانهم من جهاز المؤسـسـة خلال الفترة الماضية من عمر المشروع .