تسلم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله رسالة خطية من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة محمد سالم ولد مرزوك تتصل بالعلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين والدعوة للمشاركة في أعمال الدورة الـ 49 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي ستستضيفها العاصمة الموريتانية نواكشوط خلال 16 و17 مارس 2023.



جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية لسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى الكويت د.محمد الأمين ولد الشيخ امس الثلاثاء في ديوان عام الوزارة.



إلى ذلك، تسلم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله في ديوان عام الوزارة نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية بيرو لدى الكويت كارلوس مانويل الفريدو فيلاسكو منديولا.



وتمنى الوزير للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار، كما تناول اللقاء التطورات الأخيرة في بيرو.



كما تسلم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله في ديوان عام الوزارة نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية سريلانكا الديموقراطية الشعبية لدى الكويت كاندبان بالاسوبرامانيام.



وتمنى الوزير للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار، كما تناول اللقاء التطورات الأخيرة في سريلانكا.