محمد الجلاهمة



بناءً على توجيهات وحرص النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد بتعزيز قوة الشرطة بالعناصر البشرية من ذوي الخبرة العملية وممن لديهم خدمات وخبرات سابقة في وزارة الداخلية والجهات العسكرية ومنح الفرصة لمن لديه الرغبة في العودة لشرف الخدمة ممن تقاعد او انتهت خدمته، وحرصاً على تعزيز الحس والانتماء الوطني وسد الشواغر ودعم ومساندة منتسبي وزارة الداخلية لمواصلة مسيرتهم العملية في خدمة الوطن، صدر اليوم قرار بعقد دورة اعادة الخدمة لعدد (759) من منتسبي وزارة الداخلية والجهات العسكرية ممن لديهم خدمات سابقة بعد استيفائهم الشروط والإجراءات اللازمة لالتحاقهم يوم الأحد الموافق 2023/1/29 .