

انتقد نجم إنتر، التركي هاكان تشالهانغولو، أداء الحكم بعد خسارة فريقه من إمبولي 0-1 ضمن المرحلة الـ 19 من الدوري الإيطالي.



وقال هاكان في تصريحات أبرزها موقع «توتو ميركاتو ويب» الإيطالي: «لا أعرف ما حدث بالمباراة، كنا نعتقد أنها ستكون سهلة، لكننا وجدنا خصما قويا للغاية يلعب كرة قدم جيدة».

وأضاف: «نحن حاولنا تجربة العديد من الأشياء التي لم تعمل، ثم مع اللعب بنقص عددي بعد طرد سكرينيار أصبح الأمر صعبا».



وعن أداء الحكم، علق تشالهانغولو: «بالطبع نحن نحترم الحكام، لكن لا يمكن أن يرتكبوا أخطاء مثل هذه، لقد اتخذ قراره (طرد سكرينيار)، ثم بالشوط الثاني حاولنا الهجوم بعشرة لاعبين لكن لم نسجل وخسرنا المباراة».

وزاد: «إمبولي فريق جيد ويلعب كرة جيدة، نحن لم نبدأ اللقاء بشكل جيد، البطولة لاتزال طويلة، ونحن آسفون للجماهير التي ساندتنا حتى قبل اللقاء».



وأتم: «نحن خلف المتصدر بـ 13 نقطة وهو عدد كبير جدا، من الصعب الفوز باللقب لكن أيضا هناك العديد من المباريات لاتزال أمامنا، لا يمكننا ارتكاب العديد من الأخطاء بالمباريات المقبلة مثلما حدث أمام إمبولي».



وتلقى إنتر ميلان ضربة موجعة قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول، عندما طرد مدافعه الدولي السلوفاكي ميلان سكرينيار لحصوله على بطاقة صفراء ثانية.



وتعقدت الأمور على إنتر في الشوط الثاني، فتلقت شباكه هدفا في الدقيقة 66 عندما حول الألباني نديم بايرامي تمريرة حاسمة إلى الشاب توماسو بالدانزي البالغ 19 عاما، فسجل هدفه الثالث هذا الموسم.



وبهذه الخسارة، بقي إنتر في المركز الثالث مع 37 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ميلان الذي يحل ضيفا على لاتسيو الثلاثاء، ويتساوى في النقاط مع روما الرابع.



وفي مباراة أخرى، تعادل بولونيا مع ضيفه كريمونيزي متذيل الترتيب 1-1.