

أعاد المهاجم الدولي هاري كين فريقه توتنهام إلى سكة الانتصارات بتسجيله هدف الفوز في مرمى جاره ومضيفه فولام 1-0 في ديربي العاصمة لندن في ختام المرحلة الحادية والعشرين من بطولة انجلترا لكرة القدم.



سجل كين الهدف الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عندما تلقى كرة من الدولي الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون عند حافة المنطقة فسددها قوية بيمناه على يمين الحارس الألماني بيرند لينو.



وهو الهدف الـ 16 لكين في الدوري هذا الموسم معززا موقعه في المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق تسعة أهداف خلف مهاجم مان سيتي الدولي النرويجي إرلينغ هالاند المتصدر.



كما رفع كين غلته من الأهداف إلى 199 في الدوري الانجليزي والـ 266 بألوان النادي اللندني في مختلف المسابقات، فعادل إنجاز الهداف التاريخي جيمي غريفز حسب موقع «سكواوكا» للإحصاءات.



ووضع توتنهام حدا لخسارتين متتاليتين أمام أرسنال المتصدر ومان سيتي الثاني وحامل اللقب، وحقق فوزه الحادي عشر هذا الموسم معززا موقعه في المركز الخامس برصيد 36 نقطة، فيما تجمد رصيد جاره عند 31 نقطة في المركز السابع بخسارته الثامنة هذا الموسم والثانية تواليا بعد أربعة انتصارات متتالية.



هذا، ويحل مان يونايتد ضيفا ثقيلا على نوتنغهام فورست على ملعب «ذا سيتي غراوند» في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية، على أن يلتقي الفريقان إيابا يوم الأربعاء المقبل.