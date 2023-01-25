

أعلن نادي مان سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تعاقده مع لاعب الوسط الأرجنتيني الشاب الواعد ماكسيمو بيروني من صفوف فيليز سارسفيلد.



وتردد أن صفقة ضم الأرجنتيني الدولي بيروني (20 عاما) كلفت خزينة مان سيتي 8 ملايين جنيه إسترليني، وبعقد يمتد حتى يونيو 2028.

وسجل بيروني ظهوره الأول عبر فيليز سارسفيلد في مارس الماضي، لكن ثبت أقدامه سريعا في صفوف الفريق وارتدى شارة القيادة في بعض المباريات.

ودخل بيروني العام الأخير في عقده مع فيليز سارسفيلد، لكن تردد أن «السيتي» دفع أكثر من قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الفريق الأرجنتيني، والبالغة 7 ملايين جنيه إسترليني.