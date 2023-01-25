قالت 5 مصادر في «أوپيك+» أمس، إنه من المرجح أن تصادق اللجنة الوزارية في المجموعة على سياسة إنتاج النفط الحالية عندما تجتمع الأسبوع المقبل، في وقت تشهد السوق توازنا بين الآمال في انتعاش الطلب الصيني الذي يقود ارتفاع أسعار النفط والمخاوف الاقتصادية.



ويجتمع وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) وحلفاء بقيادة روسيا، المعروفين مجتمعين باسم «أوپيك+»، في 1 فبراير، ويمكن للجنة التي تسمى لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC)، الدعوة إلى اجتماع «أوپيك+» الكامل، فيما قال مصدر في «أوپيك+»: «لا أتوقع تغييرات».