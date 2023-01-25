

سعود عبدالعزيز



اضطر رجال قوة الاطفاء العام لإخلاء بناية من قاطنيها خشية تعرضهم للاختناق جراء حريق اندلع في الطابق الأرضي.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية صباح امس يفيد باندلاع حريق عمارة بمنطقة حولي.

وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت كلا من مركز إطفاء حولي والسالمية إلى موقع البلاغ، وعند الوصول قام رجال الإطفاء بإخلاء العمارة، وتبين أن الحريق نشب في محل بالدور الأرضي يستخدم كمخزن ويحتوي على مواد بناء، وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق بدون وقوع أي إصابات.