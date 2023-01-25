

منصور السلطان



استطاع رجال الإدارة العامة لمباحثة شؤون الإقامة ضبط 3 وافدين من الجنسية الآسيوية يتاجرون بالخمور المحلية والمستوردة خلال مداهمة شقتهم في منطقة الفروانية.



وفي التفاصيل، كما رواها مصدر لـ«الأنباء» ان معلومات وردت لرجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة متمثلة في إدارة البحث والتحري تفيد بأن وافدا آسيوي الجنسية مخالفا لقانون الإقامة يروج الخمور في نطاق محافظة الفروانية، وعلى الفور تم رصده وضبط وبحوزته زجاجات خمور مستوردة، وخلال التحقيق معه اعترف بأنه يدير مصنعا للخمور بمساعدة وافدين من جنسيته بإحدى الشقق في منطقة الفروانية، وعليه تم إصدار إذن قانوني ومداهمة الشقة، حيث عثر على الوافدين الآسيويين وبحوزتهما كمية من الخمور المستوردة والمحلية قدر عددها بـ242 زجاجة.