

عبدالله قنيص



«السيارة مقدور عليها وموديل 2013 لكن الخادمات أصبحن عملة نادرة، وصعب أحصل غيرها، وأريد أن أبرئ ذمتي من أي أذى يلحق بها»، هذا ما ذكرته مواطنة من مواليد 1991 خلال تسجيل قضية سرقة مركبتها الاميركية في الجهراء.



ووفق ما ذكره مصدر أمني لـ «الأنباء»، قالت المبلغة، التي حرر المحقق بحقها مخالفة بعنوان «ترك مركبة في وضعية تشغيل»، إنها دخلت محل تصوير لالتقاط صور لزوم استخراج وثائق رسمية، غير أنها وبعد أقل من دقيقتين من دخولها إلى المحل تاركة المركبة وبداخلها خادمتها الفلبينية، فوجئت بمجهول يصعد إليها وينطلق بالمركبة بسرعة جنونية.

هذا، وتم تعميم أوصاف المركبة والإبلاغ عن سرقة وخطف وافدة، فيما لم تتوافر معلومات عما إذا كان اللص أطلق سراح الخادمة أم لا.