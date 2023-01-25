لم يحل كون فيلم «إلفيس»، الذي شارك فيه الممثل توم هانكس، من بين الأعمال الأوفر حظا للفوز في جوائز الأوسكار، دون إدراج اسم النجم في ثلاث فئات من قائمة الترشيحات لنيل جوائز «راتزي»، النسخة المعاكسة للأوسكار والتي تمنح لأسوأ إنتاجات العام.



واختار منظمو هذه الجوائز الساخرة الممثل ضمن القائمة المختصرة للترشيحات عن دوره مديرا لأعمال إلفيس بريسلي في فيلم عن سيرته، وعن توليه بصوته تجسيد شخصية نحات الخشب جيبيتو في الصيغة الجديدة من فيلم «ديزني» الشهير «بينوكيو».



وأوضح بيان صادر عن منظمي «راتزي» أن هانكس قدم في فيلم «إلفيس» الأداء «الأكثر عرضة للازدراء عام 2022» جعله يرشح لفئتين من هذه الجوائز.



أما «بينوكيو» من إنتاج «ديزني»، فهو ضمن الأفلام الخمسة المرشحة لجائزة «راتزي» عن «أسوأ فيلم»، إلى جانب «بلوند» الذي يتناول سيرة مارلين مونرو.