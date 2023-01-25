أظهرت دراسة نشرت الإثنين، أن عناكب البحر التي تسمى علميا «بيكنوغونيدا» تستطيع إعادة تكوين أجزاء من أجسامها في حال تعرضها للبتر، لا الأطراف البسيطة فقط، ما يمهد الطريق لاكتشافات جديدة بشأن التجدد.



وقال غيرهارد شولتز، من جامعة هومبولت المرموقة في برلين، وهو أحد المعدين الرئيسيين للدراسة التي نشرت في مجلة «بروسيدينغز أوف ذي ناشيونل أكاديمي أوف سيانسز»، إن «أحدا لم يكن يتوقع» هذا الأمر، وأضاف «كنا أول من أظهر أن ذلك ممكن».



ومن المعروف أن أنواعا عديدة من المفصليات كحشرات المئويات والعناكب أو غيرها من الحشرات تستطيع إعادة إنتاج أحد أرجلها في حال فقدانها.



وأوضح شولتز أنه «بإمكان السلطعون أن يتخلص من أطرافه تلقائيا إذا تعرض للهجوم»، مضيفا أنه «يستعيض عنه بطرف جديد».



وقد اكتشف الباحثون من خلال تجاربهم على عناكب البحر ذات الأرجل الثمانية، أنها قادرة على تجديد حتى أجزاء أخرى من جسمها.



وأمل شولتز أن «تساعد الآليات التي يتم اكتشافها لدى المفصليات في تقديم العلاجات الطبية لفقدان أحد الأطراف أو الأصابع وما إلى ذلك لدى البشر».