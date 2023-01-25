عبدالعزيز الفضلي

أصدر وكيل وزارة التربية بالتكليف فيصل المقصيد تعميما لقطاعات الوزارة المختلفة تلقت «الأنباء» نسخة منه، أكد فيه على ضرورة الالتزام باشتراطات وإجراءات الأمن والسلامة. ودعا المقصيد للإيعاز لجميع موظفي القطاعات بالالتزام التام بكل اجراءات الأمن والسلامة وتعليمات «الإطفاء» بخصوص الوقاية من أي عناصر ومسببات إشعال الحرائق وهي كالتالي:



٭ عدم التدخين في المبنى منعا تاما.



٭ عدم استخدام البخور والشموع داخل مكاتب الموظفين.



٭ ممنوع منعا باتا استخدام الدفايات في مكاتب الموظفين المغلقة أو المفتوحة.



وستتم نهاية الأسبوع إزالة جميع المخالفات الخاصة بالشموع والدفايات عن طريق ممثلي إدارة المبنى ودون تحمل أي مسؤولية تجاه ذلك.