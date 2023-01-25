عبدالعزيز الفضلي

طلب الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من وزارة التربية السماح باستثمار المقاصف المدرسية من قبل أصحاب المشروعات الصغيرة.



جاء ذلك في كتاب وجهه الصندوق لوكيل وزارة التربية قال فيه «بناء على المبادرة المقدمة مسبقا في تنظيم آلية التنسيق لتفعيل مشروع استثمار المقاصف المدرسية لصالح أصحاب المشروعات الصغيرة المسجلين بالسجل الوطني لدى الصندوق الوطني، نفيدكم بأهمية الموضوع باعتباره فرصة تسويقية ممتازة وناجحة للشباب الكويتي وذلك بتقديم فرصة أفضل وأسعار تنافسية، حيث إن اللجنة المشكلة سابقا لهذا الأمر قد اجتمعت عدة مرات، كما عقدت اجتماعات أخرى مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتم بعدها وضع اللوائح والشروط التي تضمن نجاح التجربة والتي يراهن عليها أن تكون بوابة لخصخصة الخدمات الحكومية الأخرى بإدارة وتأهيل وتشغيل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الشباب الكويتي»، حيث انه تم تأهيل شركات صغيرة لإدارة هذا المشروع كما تم وضع شروط للمصانع الغذائية وكذلك للشركات الموردة لاستثمار المقاصف المدرسية لضمان التنفيذ السليم، وبعد وضع هذه الشروط واللوائح سيكون من السهل تنفيذ المشروع. وعليه نرجو الموافقة على إتمام تنفيذ المبادرة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستكمال باقي الإجراءات لتكون جاهزة خلال الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي أو العام الدراسي القادم على أقصى تقدير.