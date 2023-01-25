الأمن الغذائي خط أحمر لا يمكن التهاون فيه والجولات مستمرة طوال العام



حنان عبدالمعبود



كشف مراقب تفتيش محافظة العاصمة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية عبدالله الصديقي عن محصلة الجولات التي نظمتها ادارة تفتيش العاصمة التابعة للهيئة ومنها منطقتا الشويخ الصناعية والمباركية، مبينا أنها شملت الأسواق والمحلات التجارية وأسفرت عن عدة مخالفات، منها 3 نظافة عامة، ومخالفتان لبيع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و13 تعهدا لبعض المنشآت الغذائية. وأعلن الصديقي في تصريح لـ «الأنباء» أن الجولات أسفرت عن إغلاق 3 محلات تجارية، لافتا الى أن الجولات مستمرة طوال الوقت والمفتشين موجودون على مدار الساعة بكل المناطق، مبينا أن الادارة حريصة على التواجد على مدار اليوم. وأضاف: نقوم بتقسيم الوقت الى مواسم، من شتاء وصيف وأعياد ومناسبات مستمرة طوال العام، مما يستوجب خلال أوقات معينة ضرورة تكثيف الجولات التفتيشية حرصا على الجمهور، ولضمان سلامة المواد الغذائية وحتى تصل للمستهلك بصورة جيدة وصحية. وذكر أن الأمن الغذائي خط أحمر، لا يمكن التهاون فيه، وأن إدارة تفتيش الأغذية لا تألو جهدا في متابعة كل ما يخص المواد الغذائية، مشددا على أن الهدف من الجوالات المستمرة ليس المخالفة بالدرجة الأولى، وإنما ايصال رسالة للقائمين على المنشآت الغذائية أن هناك ملاحظات لا بد من الالتزام بها.