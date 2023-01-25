محمد راتب



أعلن رئيس لجنة المشتريات في جمعية الـعـدان والـقـصـور التعاونية المحامي عبدالله السند عن انطلاق مهرجان يناير بتخفيضات تتفاوت بين 20 و80% على تشكيلة متنوعة من السلع الغذائية والاستهلاكية والأساسية في الأسواق الثلاثة، موضحا أن المهرجان مستمر حتى 28 الجاري. وبين السند في تصريح لـ «الأنباء» أنه تم التحضير للمهرجان من خلال اختيار الأصناف والسلع الأكثر طلبا، والتواصل مع كبرى الشركات لتوفيرها بأسعار مناسبة، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة قام بدعم المهرجان والتأكيد على توريد المنتجات بصورة مستمرة خلال الأيام الخمسة.