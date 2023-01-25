قدمت عضوة المجلس البلدي م.علياء الفارسي اقتراحا بتوظيف عمال النظافة بالبلدية وعدم التجديد للعقود في محافظة العاصمة.



وقالت الفارسي في اقتراحها: إن النـــظافة سلوك حضاري ومؤشر قوي على تحضر وتطور البلاد وهي مسؤولية مجتمعية، ولا يخفى على الجميع التدني الواضح في مستوى النظافة في الكويت، وارتفاع النفايات سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات.



وأضافت: ولما كان للكويت تجربة للنظافة في الثمانينيات من القرن الماضي، حيث كان عمال النظافة جميعهم موظفين تابعين للبلدية وليس لعقود خاصة، كما هو معمول به حاليا، ولما للأسلوبين المتبع السابق والحالي مميزاته وعيوبه من ناحية مالية وإدارية، واستنادا إلى المادة 21 من قانون 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت.



لذا أقترح:



٭ ضم عمال النظافة إلى هيكل وزارة البلدية بحيث يتم توظيفهم تحت مسؤولية مدير إدارة النظافة وإشغالات الطرق بالهيكل التنظيمي الخاص بالوزارة، وذلك لمدينة الكويت بمحافظة العاصمة فقط.



٭ عدم التجديد لعقود النظافة الخاصة بمدينة الكويت بمحافظة العاصمة بعد انتهائها.



٭ تمييز زي عمال النظافة التابعين للبلدية والمسؤولين عن نظافة مدينة الكويت بمحافظة العاصمة عن العقود الخاصة الأخرى باللون الأزرق الفاتح مع شعار البلدية.



٭ توفير جميع الآليات والأدوات الحديثة الخاصة لعمليات الفرز والتنظيف.



٭ تأهيل عمال نظافة مدينة الكويت بأساليب النظافة الحديثة وإدارة النفايات البلدية الصلبة.



ويمكن تحديد المنطقة الخاصة بنظافة مدينة الكويت حسب ما هو معمول به حاليا بعقود نظافة محافظة العاصمة.