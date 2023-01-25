بداح العنزي



بحثت اللجنة المشتركة من اعضاء اللجنتين الفنية والقانونية والمالية خلال اجتماعها امس برئاسة د. حسن كمال لائحة البناء والخاصة بلائحة الاتصالات ومواصفات لإقامة محطات رادارية عامة في جميع المناطق، مشيرا إلى ان اللائحة تشمل العديد من البنود، ومن ابرزها نوعية الهوائيات فوق الاسطح، والأماكن المفتوحة، اضافة إلى الاشتراطات الفنية الخاصة بإقامة محطات وابراج الاتصالات والضوابط والاجراءات الخاصة بترخيص محطات اتصالات رادارية.



وذكـــــر انه تمت مناقشة تلك البنود وتم تأجيل الاجتماع لدعوة الجهات المختصة الهيئة العامة للاتصالات، الصحة، المؤسسة العامة للرعاية السكنية والهيئة العامة للبيئة، الطيران المدني، الاطفاء والإدارة القـــانونية في البلدية واللجنة الخاصة بالبلدية المكلفة بإعداد لائحة البناء.