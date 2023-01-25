أصدر عدد من أعضاء مجلس الأمة أمس بيانا حول حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد، أعربوا فيه عن الإدانة والاستنكار لموقف الحكومة السويدية بالسماح بهذا العمل الإجرامي، وناشدوا البرلمانيين العالميين استنكار العمل الهمجي، داعين إياهم إلى مقاطعة السويد وكل دولة لا تحترم الثوابت الإسلامية. ونص البيان على ما يلي:



«ندين ونستنكر بشدة نحن أعضاء مجلس الأمة حرق نسخة من المصحف الشريف بدولة السويد في مشهد متكرر يدل على الإساءة المتكررة والمتعمدة للمقدسات الإسلامية ومخالفة صارخة للحقوق والمبادئ والمواثيق الدولية واستفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم». وأضاف البيان «كما نعرب عن إدانتنا لموقف الحكومة السويدية بالسماح بهذا العمل الإجرامي، ونناشد البرلمانيين في العالم استنكار هذا العمل الهمجي، وندعوهم جميعا إلى مقاطعة السويد وكل دولة لا تحترم ثوابت الأمة الإسلامية».



وذكر البيان «نؤكد أن مثل هذه التصرفات لن تنال أبدا من حرمة المصحف الشريف في قلب كل إنسان متحضر، وسيظل القرآن كتابا هاديا للإنسانية، وموجها لقيم الخير والحق».



ووقع البيان كل من نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير، والنواب: أحمد لاري، د.عبدالكريم الكندري، د.حمد المطر، ثامر السويط، مبارك الحجرف، عيسى الكندري، د.حسن جوهر، د.عبيد الوسمي، عبدالله فهاد، خالد العتيبي، حمدان العازمي، شعيب شعبان، صالح عاشور، عبدالوهاب العيسى، د.جنان بوشهري، مرزوق الحبيني، أسامة الشاهين، د.محمد الحويلة، د.عادل الدمخي، يوسف البذالي، هاني شمس، فيصل الكندري، حمد العبيد، د.مبارك الطشة، حامد البذالي، حمد المدلج، د.محمد المهان، عبدالله المضف، شعيب المويزري، أسامة الزيد، سعود العصفور، فارس العتيبي، د.فلاح الهاجري، ماجد المطيري، مهلهل المضف، مهند الساير، خالد الطمار، د.عبدالعزيز الصقعبي، عبدالله الأنبعي، خليل الصالح، عالية الخالد، سعد الخنفور، والصيفي الصيفي.