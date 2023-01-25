وجه النائب مهلهل المضــف 4 أسئلة إلى وزير المالية والدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بشأن جميع القرارات التي أصدرها الوزير منذ 10/10/2022 وعدد العاملين من غير الكويتيين في الهيئة العامة للاستثمار، ووزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي بشأن عدد المستحقين لصرف مكافأة الصفوف الأمامية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي في شأن الإدارة العامة للطيران المدني،



وجاء في السؤال الأول لوزير المالية ما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي، مشفوعا بالمستندات: صور ضوئية عن جميع القرارات التي أصدرها الوزير منذ 2022/10/10 حتى تاريخ ورود السؤال، ونسخ مترجمة باللغة العربية إذا كانت هناك قرارات قد صدرت بلغة أخرى. وجاء السؤال الثاني كما يلي: استنادا إلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية، الذي يقضي في المادة 2 بالتزام الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين لديها سنويا للوصول بعد 5 سنوات بنسبة عدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة إلى المعدلات المستهدفة، لتشغل بالكوادر الوطنية على نحو كامل وفقا للمقرر قانونا في هذا الشأن، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ كم نسبة الموظفين غير الكويتيين العاملين في الهيئة العامة للاستثمار حاليا؟



2 ـ عدد الموظفين الكويتيين الذين تم إحلالهم بدلا من الوافدين في هذا الشأن من تاريخ القرار حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



3 ـ عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين في إدارة الحاسب الآلي، وما مبررات عدم تعيين كويتيين بدلا منهم؟



4 ـ ما طرق التعيين لشغل الوظيفة لغير الكويتي في الهيئة، ومتى تنتهي مدته؟



5 ـ كشف تفصيلي يبين رواتب العاملين غير الكويتيين في الهيئة مع بيان وظيفة كل منهم وطريقة شغله للوظيفة وموعد نهاية عقده.



6 ـ ما مبررات عدم تعيين الكويتيين في الهيئة، وما أسباب تعيين الوافدين في قسم الحاسب الآلي؟



7 ـ متى آخر مرة نشر فيها إعلان توظيف لديكم، ومتى سينشر إعلان التوظيف المقبل؟



وجاء في سؤاله إلى وزير الدفاع ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ كم بلغ عدد المستحقين لصرف مكافأة الصفوف الأمامية من العسكريين في وزارة الدفاع؟ مع تزويدي بإجمالي المبلغ المصروف لهذا البند.



2 ـ هل شكلت لجنة لنظر التظلمات في شأن صرف مكافأة الصفوف الأمامية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بالآتي:



أ ـ عدد العسكريين المتظلمين لدى اللجنة.



ب ـ ما الإجراءات التي اتخذت بعد نظر التظلمات؟ مع تزويدي بعدد الذين قبلت تظلماتهم والذين رفضت، مع بيان أسباب القبول والرفض من اللجنة.



ت ـ هل صرفت المكافأة للمتظلمين الذين قبلت اللجنة تظلماتهم؟



3 ـ ما أسباب استبعاد العسكريين الذين تواجدوا في مهام رسمية والعسكريين الذين تواجدوا في دورات خارجية من مكافأة الصفوف الأمامية؟



وجاء في سؤاله إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ما يلي: في شأن الإدارة العامة للطيران المدني، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ نمى إلى علمي أنكم أصدرتم قرارات تتعلق بسحب قرارات نقل للوظائف الإشرافية وندبها، وكانت بالمخالفة لتعميم ديوان الخدمة المدنية ورأي إدارة الفتوى والتشريع في هذا الأمر، فما مدى صحة ذلك، وما المبررات والأسانيد القانونية التي خولت لكم ذلك؟



2 ـ ما الأسس والمعايير التي استندتم إليها في إصداركم للقرارات (القرار الوزاري رقم 16/2023 والصادر في تاريخ 11 يناير 2023 والقرار رقم 15/2023 في التاريخ ذاته والقرار رقم 11/2023 والصادر في تاريخ 9 يناير 2023، وما الآثار المترتبة على هذا التاريخ من نقل وتعيين وندب وإنهاء لآخرين؟



3 ـ ما الإجراءات التي ستتخذونها لمعالجة هذه الاختلالات والمخالفات؟



4 ـ صورة ضوئية عن جميع القرارات في شأن نقل الوظائف الإشرافية وندبها أو سحبها وإنهائها خلال الفترة منذ 1/12/2022 حتى تاريخ ورود السؤال.



5 ـ ما الرأي الفني والقانوني للإدارة العامة للطيران المدني في مدى سلامة مشروع قرارات النقل للوظائف الإشرافية والندب خلال الفترة المذكورة في البند السابق؟



6 ـ هل استشرتم إدارة الفتوى والتشريع في إصداركم هذه القرارات؟



7 ـ ما مبررات صدور هذه القرارات؟



8 ـ صورة ضوئية عن المذكورة الداخلية ذات الصلة بهذه المواضيع والصادرة من الإدارة العامة للطيران المدني.



9 ـ صورة ضوئية عن القرار الإداري رقم 4809/2022 المتضمن سحب قرارات الوظائف الإشرافية.