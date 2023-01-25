

القاهرة ـ ناهد إمام



أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي، حرصها على لقاء كل الجاليات المصرية في مختلف دول العالم، لمد جسور التواصل المستدام معهم، والتعرف عن قرب على التحديات التي تواجههم، وكذلك الاستفادة من أفكارهم وأطروحاتهم بشأن مختلف الملفات التي تعمل عليها الدولة، والاستفادة من خبراتهم الكبيرة في المشروعات القومية، وكذلك العمل على تلبية احتياجاتهم المختلفة، مؤكدة أن ذلك ضمن أولويات عمل وزارة الهجرة.



جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الدولة للهجرة أعضاء ورموز من الجالية المصرية في لبنان وسلطنة عمان عبر تطبيق «زووم» ضمن مبادرة «ساعة مع الوزيرة»، للتعرف على الأوضاع والتحديات التي تواجه الجاليتين، والاستماع إلى أفكارهم وأطروحاتهم، للعمل على تلبية احتياجاتهم المختلفة.



وحرصت وزيرة الهجرة على استعراض جهود الوزارة خلال الشهور الأربع الماضية، لتعريف أعضاء ورموز الجاليات لما تم تحقيقه للمصريين بالخارج من محفزات ومزايا عدة على مختلف الأصعدة، بما يعكس الرغبة الأكيدة للدولة المصرية ممثلة في وزارة الهجرة لتقديم كافة الخدمات لمواطنينا بالخارج.



وأوضحت سها جندي المميزات التي سيحصل عليها المصري بالخارج من خلال قانون سيارات المصريين بالخارج، مشيرة إلى أن تيسيرات استقدام سيارة من الخارج، تنتهي في مارس المقبل، موضحة أنها فرصة قد لا تعوض بالنسبة للمصري الذي سيستفيد لأول مرة من جلب سيارة لمصر دون أي جمارك أو ضرائب.