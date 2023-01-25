

بيروت - بولين فاضل



مازالت الفنانة إليسا تتصدر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب غيابها عن حفل توزيع جوائز «JOY AWARDS» بسبب تواجدها في رحلة علاجية بالولايات المتحدة الأميركية، وكانت نانسي عجرم قد طمأنت الجمهور على صحتها وعبرت عن افتقادها لها خلال الحفل.



ويتردد أن إليسا وفريق عمل ألبومها الغنائي الجديد استقروا على عيد الفطر المبارك ليكون الموعد المبدئي لطرح الألبوم بعد تأجيله خلال الفترة الماضية، حيث ستقوم بطرح أغنية «سينغل» خلال الفترة المقبلة فور عودتها من رحلتها العلاجية حتى تعوض تأجيل الألبوم هذه الفترة، ويتردد أن الأغنية ستكون باللهجة المصرية وتنتمي للطابع الرومانسي تزامنا مع احتفالات «عيد الحب».