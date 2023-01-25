

القاهرة - محمد صلاح



كشفت الفنانة يسرا اللوزي عن طريقتها للرد على التعليقات السلبية التي تهاجمها على مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن تتورط في كتابة عبارات غاضبة «تحسب عليها»، مؤكدة أن المفترض ألا ترد على أي تعليقات سلبية وتتجاهلها، ولكنها تعاني أحيانا من «التراكمات»، فتكتب تعليقها «بالذوق والأدب» وتترك بقية المهمة لجمهورها.



وقالت يسرا، خلال حوارها مع برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc: إن الإنسان يجب أن يحسن التعامل مع التعليقات السلبية والأمور السخيفة وذلك بتجاهلها، ولكن أحيانا التجاهل يؤدي إلى بعض التراكمات، «الموضوع لما يوصل لبجاحة أو حد يدوس ليا على طرف مبعرفش أسكت، لكن مسمحش لحد إنه يمسك علي غلط، بحب أحرج بالذوق والأدب وتلقيح كلام بين السطور وهسيب الجمهور يتعامل».