

هادي العنزي



أشاد مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية بدر الخالدي بالروح العالية والإصرار اللذين تحلى بهما لاعبو السماوي وكانت السبب وراء الفوز على الشباب 1-0 في المواجهة التي جمعتهما أول من أمس ضمن منافسات الدور التمهيدي لكأس الأمير.

وأضاف الخالدي في تصريح لـ «الأنباء»: «كنا الطرف الأفضل على مدار شوطي المباراة، ولكن للأسف لم نوفق في استغلال فرص التسجيل الكثيرة التي تهيأت، وذلك حتى وقت متأخر من عمر المواجهة».

وذكر أن تحضيرات السماوي خلال فترة التوقف الماضية لم تكن في أفضل صورها، نظرا لغياب 5 لاعبين مع المنتخب المشارك في كأس الخليج، والمهاجم اسو رستم الذي شارك مع منتخب العراق، مضيفا أن مباريات الكؤوس لها طابع خاص، وكل مواجهة قائمة بذاتها، وقد خرجنا بالمهم أمام الشباب، وتنتظرنا مواجهة صعبة وكبيرة مع الكويت، وكلا الفريقين يملك حظوظا متكافئة للتأهل، ونأمل أن يقدم لاعبو السالمية أفضل ما لديهم ويواصلوا المشوار في أغلى الكؤوس بالتأهل إلى الدور نصف النهائي.