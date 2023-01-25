

يعقوب العوضي



فاز فريق الكرة الطائرة بنادي القادسية على كاظمة بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله بمقر اتحاد الكرة الطائرة في ضاحية صباح السالم، ضمن منافسات الدوري الممتاز للكرة الطائرة، ورفع الملكي رصيده إلى 18 نقطة بينما بقي رصيد البرتقالي عند 16 نقطة، وبذلك ينفرد الأصفر بصدارة الترتيب العام.



وفي مباراة سبقتها، فاز الجهراء على الساحل بنفس النتيجة ورفع رصيده إلى 13 نقطة فيما ظل الساحل دون نقاط.



وبدأ القادسية المواجهة بقوة، حيث سيطر على اللقاء وفرض إيقاعه عبر حوائط الصد والتصويبات الساحقة، فيما نجح كاظمة في التعامل مع المنافس مؤقتا ولكنه تراجع فنيا، حيث إن تموضع حوائط الصد لم تجد في الحد من تصويبات الخصم بالشكل المطلوب.



من جهة أخرى، أعلن الاتحاد عن موعد انطلاق كأس سوبر السيدات حيث يلعب فريق فتيات العيون مع نادي الفتاة في 8 فبراير المقبل على صالة الاتحاد، ويلعب الفائز منهما مع فريق نادي سلوى الصباح على نفس الصالة في 12 من الشهر نفسه.