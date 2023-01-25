

مبارك الخالدي



تمكن الفحيحيل من بلوغ ربع نهائي كأس الأمير بفوزه على خيطان بركلات الترجيح 5-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1 في المباراة التي جمعتهما أمس على «ستاد صباح السالم» في الدور التمهيدي من المسابقة.



جاء الشوط الأول دون المستوى المتوقع، واتسم بالحذر الشديد بين الفريقين مع أفضلية نسبية لخيطان الأكثر مبادرة، وكان أول الأهداف برأسية جوناثان بيريرا لكن الهدف ألغي بداعي التسلل (7)، ورد مهاجم الفحيحيل فواز الرشيدي بتسديدة من خارج المنطقة تصدى لها الحارس أسامة العنزي (18).



ولم يستثمر محور خيطان أونانا الخروج الخاطئ لحارس الفحيحيل خالد العجاجي وسدد الكرة ضعيفة لينجح المدافع عبدالله الشامي في إبعادها قبل أن تدخل الشباك (22)، ورد مشاري الكندري بتسديدة قوية من خارج المنطقة أبعدها الحارس العنزي (34).



وفي الشوط الثاني، ارتفعت وتيرة اللقاء، وترجم خيطان أفضليته بتسجيل هدف التقدم من علامة الجزاء بعد احتساب الحكم علي الحداد ضربة جزاء بعد الرجوع لتقنية «الفار» نفذها وليام كوريرو بنجاح على يسار الحارس (56)، ليضغط الفحيحيل في محاولة للعودة، وبالفعل أدرك يوسف بن سودة التعادل لتمركزه الجيد، حيث استقبل الكرة المرتدة من الحارس ليضعها في المرمى (72)، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل ولجوء الفريقين إلى شوطين إضافيين لم يشهدا تفوق أي منهما ليحتكم الفريقان إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت للفحيحيل.



وفي ركلات الترجيح، سجل للفائز كل من: فهد الرشيدي ونايف حميد ولويس فرناندو وعبدالله الشامي ويوسف بن سودة، فيما سجل لخيطان عبدالله الشرهان ومحمد عنتر وبيريرا.