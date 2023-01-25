

أحرز المنتخب الوطني للسيدات الميدالية البرونزية في مسابقة «التراب» ضمن منافسات كأس العالم للرماية التي اختتمت بمدينة سلا المغربية بمشاركة 360 راميا ورامية من 45 بلدا. وتفوقت الراميات الكويتيات على منتخبات قوية من بينها المنتخب المغربي بعد أداء متميز من شهد الحوال وسارة الحوال وهاجر عبد الملك في واحدة من اقوى البطولات العالمية للرماية.



كما احتل المنتخب الوطني للرجال والمكون من خالد المضف وناصر المقلد ويوسف الرشيدي المركز الرابع عالميا بعد أن تنافس بقوة مع المنتخب الأميركي الذي فاز بالمركز الأول فيما حل المنتخب الكازاخستاني في المركز الثاني. من جانبه، أعرب رئيس الاتحاد الكويتي والعربي للرماية م.دعيج العتيبي عن اعتزازه بهذا التتويج الذي حازته الرماية الكويتية في هذا الاستحقاق العالمي المهم.